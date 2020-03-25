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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69720 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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В Ровенской области группу лиц подозревают в незаконной добыче янтаря

В Ровенской области группу лиц подозревают в незаконной добыче янтаря

Киев  •  УНН

 • 24801 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Группе лиц, в которую входили шесть жителей Ровенской областе объявлено о подозрении в совершении незаконной добычи янтаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"25 марта 2020 года сообщено о подозрении 6 участникам группы лиц жителям Сарненского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2401 УК Украины, которые осуществляли незаконную добычу янтаря...", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале марта 2020 года, группа лиц по предварительному сговору и с помощью заранее приготовленного специального оборудования, осуществляла незаконную добычу драгоценных камней янтаря-сырца на территории земельного участка, расположенного в пгт. Клесов Сарненского района.

"Во время следственных (розыскных) действий изъято орудие совершения преступления, а именно: 3 транспортных средства, 8 мотопомп, 23 пожарных рукава, на которое в дальнейшем следственным судьей наложен арест", - отмечается в сообщении.

Также пока другие ее участники и обстоятельства преступления - устанавливаются.

Напомним, в Ровенской области на территории госпредприятия разоблачили группу незаконных добытчиков янтаря.

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