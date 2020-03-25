В Ровенской области группу лиц подозревают в незаконной добыче янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Группе лиц, в которую входили шесть жителей Ровенской областе объявлено о подозрении в совершении незаконной добычи янтаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"25 марта 2020 года сообщено о подозрении 6 участникам группы лиц жителям Сарненского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2401 УК Украины, которые осуществляли незаконную добычу янтаря...", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в начале марта 2020 года, группа лиц по предварительному сговору и с помощью заранее приготовленного специального оборудования, осуществляла незаконную добычу драгоценных камней янтаря-сырца на территории земельного участка, расположенного в пгт. Клесов Сарненского района.
"Во время следственных (розыскных) действий изъято орудие совершения преступления, а именно: 3 транспортных средства, 8 мотопомп, 23 пожарных рукава, на которое в дальнейшем следственным судьей наложен арест", - отмечается в сообщении.
Также пока другие ее участники и обстоятельства преступления - устанавливаются.
Напомним, в Ровенской области на территории госпредприятия разоблачили группу незаконных добытчиков янтаря.