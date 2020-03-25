На Рівненщині групу осіб підозрюють у незаконному видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Групі осіб, до якої входили шестеро мешканців Рівненщини оголошено про підозру у вчиненні незаконного видобутку бурштину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
"25 березня 2020 року повідомлено про підозру 6 учасникам групи осіб жителям Сарненського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2401 КК України, які здійснювали незаконний видобуток бурштину…", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на початку березня 2020 року, група осіб за попередньою змовою та за допомогою заздалегідь приготовленого спеціального обладнання, здійснювала незаконний видобуток дорогоцінного каміння бурштину-сирцю на території земельної ділянки, що розташована у смт. Клесів Сарненського району.
"Під час слідчих (розшукових) дій вилучено знаряддя вчинення злочину, а саме: 3 транспортні засоби, 8 мотопомп, 23 пожежні рукави, на яке в подальшому слідчим суддею накладено арешт", - зазначається в повідомленні.
Також наразі інші її учасники та обставини злочину - встановлюються.
Нагадаємо, на Рівненщині на території держпідприємства викрили групу незаконних добувачів бурштину.