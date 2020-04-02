В Ровенской области четверть инфицированных коронавирусом в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Ровенской области состоянию на 2 апреля с 16 больных коронавирусом четверо находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“Круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу при Ровенской ОГА информирует: по состоянию на утро 2 апреля в Ровенской области новых случаев на COVID-19 не зафиксировано. На сегодня в области — 16 больных коронавирусом, из которых 4 находятся в реанимации”, — написал глава ОГА.
По его словам, в Сарненской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов, в Ровенской городской больнице — 7.
“В Ровенский областной лабораторный центр с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрения на COVID-19. Большинство — из городов Ровно, Дубно, Заричненского, Рокитновского и Сарненского районов. О результатах лабораторных исследований сообщу вечером”, — отметил Коваль.
Он сообщил также, что этой ночью в Ровенскую область прибыл груз из Кореи: 625 медицинских масок, 1200 пар защитных очков, а также 3000 ПЦР-тестов. Тесты уже передали в Ровенский областной лабораторный центр.