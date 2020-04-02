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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69707 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82136 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95336 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92785 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90501 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Ровенской области четверть инфицированных коронавирусом в реанимации

В Ровенской области четверть инфицированных коронавирусом в реанимации

Киев  •  УНН

 • 13164 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Ровенской области состоянию на 2 апреля с 16 больных коронавирусом четверо находятся в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

“Круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу при Ровенской ОГА информирует: по состоянию на утро 2 апреля в Ровенской области новых случаев на COVID-19 не зафиксировано. На сегодня в области — 16 больных коронавирусом, из которых 4 находятся в реанимации”, — написал глава ОГА.

По его словам, в Сарненской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов, в Ровенской городской больнице — 7.

“В Ровенский областной лабораторный центр с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрения на COVID-19. Большинство — из городов Ровно, Дубно, Заричненского, Рокитновского и Сарненского районов. О результатах лабораторных исследований сообщу вечером”, — отметил Коваль.

Он сообщил также, что этой ночью в Ровенскую область прибыл груз из Кореи: 625 медицинских масок, 1200 пар защитных очков, а также 3000 ПЦР-тестов. Тесты уже передали в Ровенский областной лабораторный центр.

Украинские Национальные Новости

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