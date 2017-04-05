В Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами

“Следственно-оперативная группа установила, что молодой человек проживает в доме с женой и ее бабушкой. В тот день к ним пришел 42-летний знакомый бабушки. По словам очевидцев происшествия, он был пьян. Конфликт между мужчинами начался еще после обеда и весь день общения между ними было напряжено. Уже вечером во время посадки картофеля, когда старший мужчина начал с кулаками цепляться к молодому человеку, последний схватил вилы с подводы и вонзил в грудь своему оппоненту”, — говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, прокурору Тернопольской областной прокуратуры Игорю Чайке, которого подозревают в убийстве мачехи-адвоката и ранении отца ветерана полиции, суд назначил круглосуточный домашний арест.