В Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Трагическое событие произошло вчера, 4 апреля, в селе Городок. Конфликт между двумя односельчанами разгорелся во время сельскохозяйственных работ. Там 23-летний злоумышленник нанес удар вилами в грудь 42-летнему мужчине, от чего тот скончался на месте, сообщил отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
“Следственно-оперативная группа установила, что молодой человек проживает в доме с женой и ее бабушкой. В тот день к ним пришел 42-летний знакомый бабушки. По словам очевидцев происшествия, он был пьян. Конфликт между мужчинами начался еще после обеда и весь день общения между ними было напряжено. Уже вечером во время посадки картофеля, когда старший мужчина начал с кулаками цепляться к молодому человеку, последний схватил вилы с подводы и вонзил в грудь своему оппоненту”, — говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, прокурору Тернопольской областной прокуратуры Игорю Чайке, которого подозревают в убийстве мачехи-адвоката и ранении отца ветерана полиции, суд назначил круглосуточный домашний арест.