В Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52038 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105091 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161779 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119012 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118078 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113402 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104860 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155119 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами

В Ровенской области мужчина заколол односельчанина вилами

Киев  •  УНН

 • 13105 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Трагическое событие произошло вчера, 4 апреля, в селе Городок. Конфликт между двумя односельчанами разгорелся во время сельскохозяйственных работ. Там 23-летний злоумышленник нанес удар вилами в грудь 42-летнему мужчине, от чего тот скончался на месте, сообщил отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.

“Следственно-оперативная группа установила, что молодой человек проживает в доме с женой и ее бабушкой. В тот день к ним пришел 42-летний знакомый бабушки. По словам очевидцев происшествия, он был пьян. Конфликт между мужчинами начался еще после обеда и весь день общения между ними было напряжено. Уже вечером во время посадки картофеля, когда старший мужчина начал с кулаками цепляться к молодому человеку, последний схватил вилы с подводы и вонзил в грудь своему оппоненту”, — говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, прокурору Тернопольской областной прокуратуры Игорю Чайке, которого подозревают в убийстве мачехи-адвоката и ранении отца ветерана полиции, суд назначил круглосуточный домашний арест.

Украинские Национальные Новости

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