На Рівненщині чоловік заколов односельця вилами

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РІВНЕ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Трагічна подія сталися вчора, 4 квітня, у селі Городок. Конфлікт між двома односельцями розгорівся під час сільськогосподарських робіт. Там 23-річний зловмисник наніс удар вилами в груди 42-річному чоловікові, від чого той помер на місці, повідомив відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

"Слідчо-оперативна група встановила, що молодик проживає у будинку з дружиною та її бабусею. Того дня до них завітав 42-річний знайомий бабусі. Зі слів очевидців події, він був напідпитку. Конфлікт між чоловіками розпочався ще по обіді та увесь день спілкування між ними було напружене. Уже ввечері під час посадки картоплі, коли старший чоловік почав з кулаками чіплятися до молодика, останній вхопив вила з підводи та встромив у груди своєму опоненту", - йдеться у повідомленні.

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, прокурору Тернопільської обласної прокуратури Ігорю Чайці, якого підозрюють у вбивстві мачухи-адвоката та пораненні батька ветерана поліції, суд призначив цілодобовий домашній арешт.

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