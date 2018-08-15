В Ровенской области мужчина предстанет перед судом за госизмену и диверсию

"При эффективном процессуальном руководстве прокуратуры Ровенской области следователи органов безопасности завершили досудебное расследование в отношении жителя г. Вараш, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст.113 УК Украины (диверсия)", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина умышленно, из корыстных побуждений, совершил преступные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины: он собирал и передавал представителям спецслужб иностранного государства-агрессора детализированную информацию об особенностях защиты деятельности одного из стратегически важных объектов области.

Кроме того, злоумышленник пытался совершить диверсию путем подрывной деятельности на территории упомянутого объекта. Однако сотрудники органов безопасности предотвратили взрыв, а заложенный у подножия электроопоры взрывное устройство изъяли.

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд для рассмотрения по существу.

"Приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей. Ответственность за совершение указанных преступлений против основ национальной безопасности Украины предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Одесской области осудили мужчину за подготовку теракта на территории области.