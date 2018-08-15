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На Рівненщині чоловік постане перед судом через держзраду та диверсію

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Слідчі завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, якого підозрюють у вчиненні державної зради та диверсії. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області, передає УНН.

На Рівненщині чоловік постане перед судом через держзраду та диверсію

"За ефективного процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування стосовно жителя м. Вараш, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст.113 КК України (диверсія)", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік умисно, з корисливих мотивів, скоїв злочинні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, державній та інформаційній безпеці України: він збирав та передавав представникам спецслужб іноземної країни-агресора деталізовану інформацію про особливості захисту діяльності одного зі стратегічно важливих об’єктів області.

Крім того, зловмисник намагався вчинити диверсію шляхом підривної діяльності біля згаданого об’єкта. Однак співробітники органів безпеки запобігли вибуху, а закладений біля підніжжя електроопори вибуховий пристрій вилучили.

Обвинувальний акт стосовно чоловіка скерували до суду для розгляду по суті.

"Вирок суду обвинувачений чекатиме під вартою. Відповідальність за вчинення зазначених злочинів проти основ національної безпеки України передбачена у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, в Одеській області засудили чоловіка через підготовку теракту на території області. 

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