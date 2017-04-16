На референдуме в Турции лидируют сторонники Р.Эрдогана

По состоянию на 19:16 по киевскому времени в Турции обработали 91,77% бюллетеней после проведенного референдума. Большинство, 52,21%, проголосовало "да". "Против" проголосовало 47,79%.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

В случае вступления в силу изменений в Конституцию Турции президент сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет возглавлять правительство после отмены должности премьер-министра в 2019 году.

Во время подготовки к референдуму значительно ухудшились отношения Турции и стран Евросоюза, которые запретили проведение на своей территории агитационных мероприятий с участием турецких министров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума его страна пересмотрит все политические и административные связи с ЕС.