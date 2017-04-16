На референдумі в Туреччині лідирують прихильники Р.Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Наразі опрацьовано більше 91,77% бюлетенів після референдуму щодо конституційної реформи в Туреччині, яка передбачає розширення повноважень президента, більшість проголосувала “так”. Про це повідомляє агентство Анадолу, передає УНН.
Станом на 19:16 за київським часом в Туреччині опрацювали 91,77% бюлетенів після проведеного референдуму. Більшість, 52,21% проголосувала “так”. “Проти” проголосувало 47,79%.
Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.
У разі набуття чинності змін до конституції Туреччини президент зможе сам призначати міністрів та вищих державних чиновників, оголошувати надзвичайний стан та розпускати парламент. Також він буде очолювати уряд після скасування посади прем’єр-міністра у 2019 році.
Під час підготовки до референдуму значно погіршилися відносини Туреччини та країн Євросоюзу, які заборонили проведення на своїй території агітаційних заходів за участю турецьких міністрів.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після референдуму його країна перегляне всі політичні та адміністративні зв’язки з ЄС.