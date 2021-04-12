На референдуме в Кыргызстане приняли изменения в Конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За новую Конституцию в Кыргызстане проголосовали 78,2 процента избирателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на 24.kg.
Детали
По предварительным данным АСУ, “за” проголосовали 1026917 участников референдума (79,31%), “против” — 176 701 человек (13,65%).
В соответствии с законодательством КР, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более 30%. В этом голосовании приняли участие 35,9% граждан — 1 294 076 человек.
Дополнительно
Новая редакция Конституции предусматривает утверждение президентской форме правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), и сокращение количества депутатов парламента с 120 до 90. Президент Кыргызстана может возглавлять республику не более двух 5-летних сроков вместо нынешних 6 лет один раз.
Напомним
На выборах президента Кыргызстана, которые прошли 10 января, победил бывший исполняющий обязанности главы государства Садир Жапаров.