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На референдуме в Кыргызстане приняли изменения в Конституцию

На референдуме в Кыргызстане приняли изменения в Конституцию

Киев  •  УНН

 • 20232 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За новую Конституцию в Кыргызстане проголосовали 78,2 процента избирателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на 24.kg.

Детали

По предварительным данным АСУ, “за” проголосовали 1026917 участников референдума (79,31%), “против” — 176 701 человек (13,65%).

В соответствии с законодательством КР, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более 30%. В этом голосовании приняли участие 35,9% граждан — 1 294 076 человек.

Дополнительно

Новая редакция Конституции предусматривает утверждение президентской форме правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), и сокращение количества депутатов парламента с 120 до 90. Президент Кыргызстана может возглавлять республику не более двух 5-летних сроков вместо нынешних 6 лет один раз.

Напомним

На выборах президента Кыргызстана, которые прошли 10 января, победил бывший исполняющий обязанности главы государства Садир Жапаров.

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