На референдумі у Киргизстані прийняли зміни до Конституції

Деталі

За попередніми даними АСУ, “за” проголосували 1 026 917 учасників референдуму (79,31%), “проти” — 176 701 осіб (13,65%).

Відповідно до законодавства КР, референдум вважається таким, що відбувся, якщо в голосуванні взяли участь понад 30%. У цьому голосуванні взяли участь 35,9% громадян - 1 294 076 осіб.

Додатково

Нова редакція Конституції передбачає затвердження президентської форми правління, запровадження інституту Народного Курултаю (Народних Зборів), та скорочення кількості депутатів парламенту з 120 до 90. Президент Киргизстану може очолювати республіку не більше двох 5-річних термінів замість нинішніх 6 років один раз.

Нагадаємо

На виборах президента Киргизстану, які пройшли 10 січня, переміг колишній виконуючий обов'язки глави держави Садир Жапаров.