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На протестах в Сирии убили 8 человек

Киев • УНН

 • 15558 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Восемь убитых во время протестов против возглавляемых курдами сил на севере Сирии. Об этом пишет УНН со посиланнґм на Reuters.

На протестах в Сирии убили 8 человек

Детали

По данным источников безопасности и медицинских служб и жителей мере восемь человек были убиты и десятки раненых во время разгона курдами арабских племен против их господства в сирийском городе Манбидж.

Протесты приобрели бурного поворота, когда сотни демонстрантов прошли у контрольно-пропускных пунктов вокруг города через день после того, как один гражданский был убит во время акций протеста, охвативших территорию, требуя прекращения правления курдского меньшинства над преимущественно арабским племенным населением.

Дополнение

Примерно в 30 км (20 миль) от турецкой границы Манбидж занимает критическое место на карте сирийского конфликта, недалеко от стыка трех отдельных кварталов территории, образующие сферы сирийского, турецкого и американского влияния.

В нидерландском городе Гааге собралось около 2000 человек на протест против правительственных карантина через COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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