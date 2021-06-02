На протестах у Сирії вбили 8 людей

Деталі

За даними джерел безпеки та медичних служб та мешканців принаймні вісім людей були вбиті та десятки поранених під час розгону курдами арабських племен проти їх панування в сирійському місті Манбідж.

Протести набули бурхливого повороту, коли сотні демонстрантів пройшли біля контрольно-пропускних пунктів навколо міста через день після того, як один цивільний був убитий під час акцій протесту, що охопили територію, вимагаючи припинення правління курдської меншини над переважно арабським племінним населенням.

Доповнення

Приблизно в 30 км (20 миль) від турецького кордону Манбідж займає критичне місце на карті сирійського конфлікту, недалеко від стику трьох окремих кварталів території, що утворюють сфери сирійського, турецького та американського впливу.

У нідерландському місті Гаазі зібралося близько 2000 людей на протест проти урядових карантинних обмежень через COVID-19.