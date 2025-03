"Любов і свобода: немає диктатури": у Нідерландах відбувся масовий протест проти обмежень через COVID-19

Деталі

Повідомляється, що на акцію зібралося близько 2000 осіб.

Вказано, що поліція застосувала водомет, а кінна поліція у парку розганяла протест проти уряду. Хоча протест був мирним, поліція заарештувала одного чоловіка за напад на офіцера.

Потяги, що прямували до Гааги, зупинялися на вимогу поліції.

Під час ходи люди несли саморобний банер, на якому виднівся надпис: "Любов і свобода: немає диктатури", у декого в руках були жовті парасольки.

About 2,000 people gathered in The Hague on Sunday to protest against the government and its tough coronavirus lockdown on the eve of the Netherlands’ general election https://t.co/GitXYnTeFp pic.twitter.com/ekU2nrl4OP

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 14, 2021

Карантин у Нідерландах призвів до обмеження діяльності підприємств, включаючи бари, ресторани та музеї, з середини жовтня.

Попри обмеження, статистика інфікування коронавірусом залишається високою.

У Нідерландах понад 16 000 людей померли від COVID-19.

Карантин в Нідерландах

Уряд Нідерландів поступово послабив обмежувальні заходи, дозволивши в обмеженому обсязі знову відкрити магазини з товарами не першої необхідності і середні школи, навіть не дивлячись на те, що в останні тижні, зважаючи на поширення все більшої кількості мутацій, зростає кількість випадків інфікування.

Усі бари і ресторани в Нідерландах були закриті з середини жовтня, у той час, як протягом останніх шести тижнів по всій країні діяла комендантська година з дев’ятої вечора до 4:30 ранку.