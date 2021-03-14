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"Любовь и свобода: нет диктатуре": в Нидерландах прошел массовый протест против "ковидных" ограничений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В нидерландском городе Гааге собралось около 2000 человек на протест против правительственных карантинных ограничений из-за COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Сообщается, что на акцию собралось около 2000 человек.

Указано, что полиция применила водомет, а конная полиция в парке разгоняла протест против правительства. Хотя протест был мирным, полиция арестовала одного человека за нападение на офицера.

Поезда, следовавшие в Гаагу, останавливались по требованию полиции.

Во время шествия люди несли самодельный баннер, на котором виднелась надпись: "Любовь и свобода: нет диктатуре", у некоторых в руках были желтые зонтики.

About 2,000 people gathered in The Hague on Sunday to protest against the government and its tough coronavirus lockdown on the eve of the Netherlands 'general election https://t.co/GitXYnTeFp pic.twitter.com/ekU2nrl4OP

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 14, 2021

Карантин в Нидерландах привел к ограничению деятельности предприятий, включая бары, рестораны и музеи, с середины октября.

Несмотря на ограничения, статистика инфицирования коронавирусом остается высокой.

В Нидерландах более 16 000 человек умерли от COVID-19.

Карантин в Нидерландах

Правительство Нидерландов постепенно ослабило ограничительные меры, позволив в ограниченном объеме вновь открыть магазины с товарами не первой необходимости и средние школы, даже несмотря на то, что в последние недели, беря во внимание распространение все большего количества мутаций, растет количество случаев инфицирования.

Все бары и рестораны в Нидерландах были закрыты с середины октября, в то время, как в течение последних шести недель по всей стране действовал комендантский час с девяти вечера до 4:30 утра.

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