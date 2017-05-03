На проспекте Победы в Киеве образовались пробки после масшабного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. После серьезного ДТП под Воздухофлотским путепроводом на проспекте Победы в столице образовались пробки, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
"Сегодня утром, примерно в 7:20-7:30, под Воздухофлотским путепроводом произошла серьезная авария с пострадавшими. В ДТП попало три автомобиля - Daewoo, Volkswagen и Renault", - говорится в сообщении.
Как отмечается, два человека госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами.
На месте работают медицинские работники и патрульные полицейские.
Согласно данным "Яндекс-карты", в настоящее время на проспекте Победы образовались заторы.
Как сообщал УНН, микроавтобус врезался в авто дорожной службы в Киеве.