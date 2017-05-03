На проспекті Перемоги в Києві утворилися затори після масшабної ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Після серйозної ДТП під Повітрофлотським шляхопроводом на проспекті Перемоги в столиці утворилися затори, передає УНН з посиланням на повідомлення спільноти "Київ оперативний" у Facebook.
“Сьогодні зранку, приблизно о 7:20-7:30, під Повітрофлотським шляхопроводом сталась серйозна аварія з потерпілими. В ДТП потрапило три автівки Daewoo, Volkswagen та Renault”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, двох людей госпіталізовано із закритими черепно-мозковими травмами.
На місці працюють медичні працівники та патрульні поліцейські.
Згідно з даними "Яндекс-карти", наразі на проспекті Перемоги утворилися затори.
Як повідомляв УНН, мікроавтобус врізався в авто дорожньої служби у Києві.