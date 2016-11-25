На Прикарпатье взят под стражу похититель школьника
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 25 ноября. УНН. По ходатайству Коломыйской городской прокуратуры взят под стражу 45-летний злоумышленник , который из корыстных побуждений похитил школьника, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Установлено, что 45-летний житель Коломыйского района незаконно удерживал несовершеннолетнего 14-летнего парня и требовал за его освобождение у родителей 7 тыс. грн.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За указанное правонарушение ему грозит до семи лет лишения свободы. Стоит отметить, что он ранее судим.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в главном управлении полиции Ивано-Франковской области рассказали подробности похищения подростка , которое произошло 22 ноября.