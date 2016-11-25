На Прикарпатті взяли під варту викрадача школяра

Установлено, що 45-річний житель Коломийського незаконно утримував неповнолітнього 14-річного хлопця та вимагав за його звільнення у батьків 7 тис. грн.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) КК України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За вказане правопорушення йому загрожує до семи років позбавлення волі. Варто зазначити, що він раніше судимий.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в головному управлінні поліції Івано-Франківської області розповіли подробиці викрадення підлітка, яке сталося 22 листопада.