На Прикарпатье водитель и пассажир иномарки утонули в реке

"ДТП со смертельным исходом случилось 1 июля, около 18 часов, в с. Витвица Долинского района", - говорится в сообщении.



Как установлено правоохранителями, 54-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь закругленным участком проезжей части ул. Крайковского, что в с. Витвица, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и допустил опрокидывание автомобиля в русло реки Лужники. В результате водитель и пассажир, жители Долинского района, погибли.



Напомним, в Ровенской области автобус с пассажирами перевернулся в кювет на трассе "Киев-Чоп".



