На Прикарпатті водій і пасажир іномарки втопилися у річці

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КИЇВ. 2 липня. УНН. В Івано-Франківській області загинули водій і пасажир іномарки, яка з'їхала у річку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.

"ДТП зі смертельними наслідками трапилося 1 липня, близько 18 год., в с. Витвиця Долинського району", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено правоохоронцями, 54-річний мешканець одного із сіл району, керуючи автомобілем марки Volkswagen Passat, рухаючись заокругленою ділянкою проїзної частини вул. Крайківського, що у с. Витвиця, не впорався із керуванням, виїхав за межі дороги та допустив перекидання автомобіля в русло річки Лужанка. Внаслідок чого водій та пасажир, жителі Долинського району, загинули.

Нагадаємо, у Рівненській області автобус із пасажирами перекинувся в кювет на трасі "Київ-Чоп".

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