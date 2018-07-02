На Прикарпатті водій і пасажир іномарки втопилися у річці

"ДТП зі смертельними наслідками трапилося 1 липня, близько 18 год., в с. Витвиця Долинського району", - йдеться у повідомленні.



Як встановлено правоохоронцями, 54-річний мешканець одного із сіл району, керуючи автомобілем марки Volkswagen Passat, рухаючись заокругленою ділянкою проїзної частини вул. Крайківського, що у с. Витвиця, не впорався із керуванням, виїхав за межі дороги та допустив перекидання автомобіля в русло річки Лужанка. Внаслідок чого водій та пасажир, жителі Долинського району, загинули.



Нагадаємо, у Рівненській області автобус із пасажирами перекинувся в кювет на трасі "Київ-Чоп".



