На Прикарпатье будут судить подрядчика, который мошенническим способом завладел бюджетными средствами

Ивано-Франковской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины относительно 55-летнего жителя Галицкого района.

Установлено, что указанный мужчина, будучи руководителем общества с ограниченной ответственностью, по предварительному сговору группой лиц, за бюджетные средства поставил оборудование для очистки сточных вод, которое не соответствует технологическим характеристикам.

Таким способом он завладел 824 тыс. 553 грн.

Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение в отношении него направлено в суд.

За указанное правонарушение ему грозит до двенадцати лет заключения.