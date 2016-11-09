На Прикарпатье будут судить подрядчика, который мошенническим способом завладел бюджетными средствами
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 ноября. УНН. На Прикарпатье будут судить подрядчика, который мошенническим способом завладел бюджетными средствами. Речь идет о мошенничестве при установке системы очистки сточных вод в одной из больниц Богородчанского района, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Ивано-Франковской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины относительно 55-летнего жителя Галицкого района.
Установлено, что указанный мужчина, будучи руководителем общества с ограниченной ответственностью, по предварительному сговору группой лиц, за бюджетные средства поставил оборудование для очистки сточных вод, которое не соответствует технологическим характеристикам.
Таким способом он завладел 824 тыс. 553 грн.
Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение в отношении него направлено в суд.
За указанное правонарушение ему грозит до двенадцати лет заключения.