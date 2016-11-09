На Прикарпатті судитимуть підрядника, який шахрайським способом заволодів бюджетними коштами
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Прикарпатті судитимуть підрядника, який шахрайським способом заволодів бюджетними коштами. Йдеться про шахрайство при встановленні системи очистки стічних вод в одній із лікарень Богородчанського району, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Івано-Франківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України щодо 55-річного мешканця Галицького району.
Встановлено, що вказаний чоловік, будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю, за попередньою змовою групою осіб, за бюджетні кошти поставив обладнання для очищення стічних вод, яке не відповідає технологічним характеристикам.
Таким способом він заволодів 824 тис. 553 грн.
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.
За вказане правопорушення йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.