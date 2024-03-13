На Прикарпатье произошло ДТП с участием автобуса: трое погибших, пятеро раненых

В Ивано-Франковской области 12 марта автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Из-за удара легковое авто съехало в кювет и перевернулось. В результате аварии погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Детали

Как сообщается, ДТП произошло вблизи села Тязив, Ямницкой ТГ. Иномарка "Mercedes-Вenz С 220" столкнулась с рейсовым автобусом. По данным полиции, 67-летний водитель автомобиля, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом.

В результате удара авто съехало в кювет и перевернулось.

Сообщается, что три человека погибли на месте. Это 58-летний водитель автобуса и двое пассажиров: 66 - и 50 лет.

Еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения, трое из них госпитализированы.

Дополнение

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения. За рулем он был трезв.

Полицейские задержали руководителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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