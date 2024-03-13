Врезалась в грузовик при выезде с заправки: в ДТП погибла водитель и 5-летний ребенок, младенец в реанимации

Трагическое ДТП под Калушем в Ивано-Франковской области привело к гибели женщины и 5-летней девочки, когда Volkswagen Golf, выезжая с заправки, столкнулся с грузовиком, а 6-месячный младенец оказался в реанимации, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Авария произошла вблизи Калуша.

Правоохранители, прибывшие на место, установили, что произошло столкновение между грузовиком с прицепом Volvo и автомобилем Volkswagen Golf.

Установлено, что 32-летняя водитель иномарки из Коломыи, осуществляя выезд с территории АЗС с выполнением поворота налево на автодорогу, допустила столкновение с грузовиком, которым управлял 26-летний мужчина. Водитель двигался прямо.

В результате ДТП, водитель и двое несовершеннолетних пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. Пострадавшие были срочно госпитализированы в местную больницу.

"Женщину и 5-летнюю девочку медикам спасти не удалось. Еще один пассажир, полугодовалый младенец, сейчас в реанимационном отделении Калушской ЦРБ", - сообщили в полиции.

Полицейские проверили водителя грузовика на состояние опьянения. Он был трезв.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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