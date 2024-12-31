На Прикарпатье BMW врезался в грузовик на встречной: 5 погибших, среди них - двое несовершеннолетних

В Ивано-Франковской области ночное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля унесло жизни пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних, начато уголовное производство, сообщили глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью вблизи села Насташино Бурштынской городской громады произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних", - сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

По данным полиции области, сообщение о ДТП с погибшими поступило около 21:41, авария произошла на автодороге Н-09, следователи уже выяснили, водитель выехал на встречную полосу.

"Полицейские установили, что 20-летний водитель автомобиля "БМВ 520", житель Бурштына, проявил невнимательность, превысил допустимую скорость движения и на закругленном участке выехал на полосу встречного движения. Затем столкнулся с грузовиком "DAF", за рулем которого был 52-летний житель Республики Молдова. Полицейские также выяснили, что остаточная высота протектора задних колес "БМВ" не соответствовала установленным нормам", - сообщили в полиции.

"В результате аварии водитель и его четыре пассажира, из которых двое - несовершеннолетние подростки, погибли на месте", - подтвердили правоохранители.

"По прибытию к месту вызова, спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушки и трех парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения", - указали в ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Водитель грузовика, как указано, проверен на состояние опьянения. Он трезв.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий