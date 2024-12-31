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На Прикарпатті BMW врізався у вантажівку на зустрічній: 5 загиблих, серед них - двоє неповнолітніх

Київ • УНН

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На трасі Н-09 біля села Насташине зіткнулися BMW та вантажівка DAF, загинули п'ятеро людей, включаючи двох дітей. 20-річний водій BMW перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу.

В Івано-Франківській області нічна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля забрала життя п'ятьох людей, у тому числі двох неповнолітніх, розпочато кримінальне провадження, повідомили голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі поблизу села Насташине Бурштинської міської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинули п'ятеро людей, серед яких двоє неповнолітніх", - повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

За даними поліції області, повідомлення про ДТП із загиблими надійшло близько 21:41, аварія сталася на автодорозі Н-09, слідчі уже з’ясували, керманич виїхав на зустрічну смугу.

"Поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля "БМВ 520", мешканець Бурштина, проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху. Відтак зіткнувся з вантажівкою "DAF", за кермом якої був 52-річний житель Республіки Молдова. Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс "БМВ" не відповідала встановленим нормам", - повідомили у поліції.

"У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки, загинули на місці", - підтвердили правоохоронці.

"По прибуттю до місця виклику, рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження", - вказали у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Водія вантажівки, як вказано, перевірено на стан сп’яніння. Він тверезий. 

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
ukrainaУкраїна

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