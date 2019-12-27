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На президиуме глава ТПП Украины не смог объяснить, за какие средства организует роскошные поездки за границу - эксперт

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков во время отчета не смог объяснить, откуда он брал средства на организацию многочисленных поездок за границу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский, передает УНН.

“После смены власти у многих был вопрос: начнутся ли перемены к лучшему в Торгово-промышленной палате Украины? Неделя прошла с даты проведения президиума ТПП, и у всех — у бизнеса и у экспертов — была надежда, что на ней состоится откровенный и профессиональный диалог относительно критических аспектов деятельности руководителя ТПП. В то же время, несмотря на замечания на заседании, Президент Чижиков так и не смог объяснить, за чей счет он устроил себе такую комфортную частную жизнь?” — прокомментировал эксперт.

Владислав Дзивидзинский также отметил, что президент бизнес-ассоциации не хочет отказаться от “комфортной жизни”, поэтому и использует все возможности, чтобы остаться на своей должности.

“Так как вернуться в Донецкую ТПП не лучшая перспектива, а в Киеве если зацепился за хорошую возможность, то уже надо держаться до последнего — не может (или не хочет) человек покидать ”зону комфорта и беспроблемности“, так сказать ”спуститься на землю“ и реально посмотреть на все, что сделано за 7 лет своего правления”, — считает политолог.

По его словам, необходимо начать откровенный диалог с представителями отечественного бизнеса во всех регионах Украины, чтобы решить, должен ли остаться действующий руководитель ТПП на своей должности.

“Поэтому, наверное, и слышит разные ”голоса“ собственных богов или покровителей, нечто вроде: ”Не беспокойся, все пройдет, все пройдет, а ты пока продолжай заниматься своей работой“. Так он и говорит: “Все будет хорошо!” Безусловно, что все будет хорошо! Но если ты называешь себя технократом — то все должно быть четко! Сначала должен быть прозрачный и профессиональный анализ деятельности и откровенный диалог с бизнес-сообществом из всех регионов Украины, ну, а потом — “уже как Бог даст”, — резюмировал Дзивидзинский.

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