На президії очільник ТПП України не зміг пояснити, за які кошти організовує розкішні поїздки за кордон – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков під час звіту не зміг пояснити, звідки він брав кошти на організацію численних поїздок за кордон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний експерт Владислав Дзівідзінський, передає УНН.
“Після зміни влади у багатьох було запитання: чи почнуться зміни на краще в Торгово-промисловій палаті України? Тиждень минув з дати проведення президії ТПП, і у всіх - у бізнесу і у експертів — було сподівання що на ній відбудеться відвертий та професійний діалог стосовно критичних аспектів діяльності керівника ТПП. Водночас, попри зауваження на засіданні, Президент Чижиков так і не зміг пояснити, за чий рахунок він влаштував собі таке комфортне приватне життя?” — прокоментував експерт.
Владислав Дзівідзінський також зауважив, що президент бізнес-асоціації не хоче відмовитись від “комфортного життя”, тому і використовує всі можливості, щоб залишитися на своїй посаді.
“Так як повернутися в Донецьку ТПП не краща перспектива, а в Києві якщо зачепився за добру можливість, то вже треба триматися до останнього — то не може (або не хоче) людина покидати „зону комфорту та безпроблемності“, так би мовити „спуститися на землю“ та реально подивитися на все, що зроблено за 7 років свого правління”, — вважає політолог.
За його словами, необхідно розпочати відвертий діалог з представниками вітчизняного бізнесу у всіх регіонах України, щоб вирішити, чи має залишитись чинний керівник ТПП на своїй посаді.
“Тому, напевне, і чує різні “голоси” власних богів чи покровителей, щось на кшталт: “Не турбуйся, все пройде, все минеться, а ти поки продовжуй займатися своєю роботою”. Так він і каже: “Все буде добре!”. Безумовно, що все буде добре! Але якщо ти називаєш себе технократом — то все має бути чітко! Спочатку має бути прозорий та професійний аналіз діяльності та відвертий діалог з бізнес-спільнотою з усіх регіонів України, ну а потім — “вже як Бог дасть”, — резюмував Дзівідзінський.