На президії очільник ТПП України не зміг пояснити, за які кошти організовує розкішні поїздки за кордон – експерт

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков під час звіту не зміг пояснити, звідки він брав кошти на організацію численних поїздок за кордон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний експерт Владислав Дзівідзінський, передає УНН.