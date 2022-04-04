На нужды ВСУ передадут 650 тысяч евро российских коммерсантов – ГБР

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"Государственное бюро расследований в условиях российской агрессии наращивает темпы выявления и возврата в государственный бюджет Украины российских средств. По решению суда, на нужды Вооруженных сил Украины будет перечислено более 650 тысяч евро из сделки по компенсации за гибель траулера, который на праве собственности принадлежал нашему государству", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили чиновники госпредприятия, которое входит в сферу управления Государственного рыбного агентства Украины вступили в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских. Они планировали незаконно присвоить средства из-за искусственного уменьшения суммы компенсации за потерю рыболовецкого траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на праве собственности принадлежал Украине.

Реальная рыночная стоимость судна тогда, когда оно утонуло, составляла 10 млн долларов США.

Работники ГБР зафиксировали безосновательное перечисление на транзитный счет банка Украины 650 тысяч евро с банковского счета, открытого на территории рф, за якобы урегулирование спора относительно затопленного траулера. Такое решение никак не согласовывали с украинской стороной. Позже суд наложил арест на эти деньги.

В итоге суд Львова удовлетворил ходатайство прокурора об отмене ареста 650,2 тысячи евро, которые имели российское происхождение, и перечисление их на счет Вооруженных сил Украины.