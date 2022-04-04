На потреби ЗСУ передадуть 650 тисяч євро російських комерсантів – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За рішенням суду на потреби Збройних сил України перерахують понад 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку ДБР.
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"Державне бюро розслідувань в умовах російської агресії нарощує темпи виявлення та повернення до державного бюджету України російських коштів. Рішенням суду, на потреби Збройних сил України буде перераховано понад 650 тисяч євро з оборудки щодо компенсації за загибель траулера, який на праві власності належав нашій державі", — ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, посадовці держпідприємства, яке входить до сфери управління Державного рибного агентства України, увійшли у змову з представниками іноземних компаній, зокрема російських. Вони планували незаконно привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за втрату риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні.
Реальна ринкова вартість судна тоді, коли воно затонуло, становила 10 млн доларів США.
Працівники ДБР зафіксували безпідставне перерахування на транзитний рахунок банку України 650 тисяч євро з банківського рахунку, відкритого на території рф, за нібито врегулювання спору щодо затопленого траулера. Таке рішення жодним чином не погоджували з українською стороною. Згодом суд наклав арешт на ці гроші.
Зрештою суд Львова задовольнив клопотання прокурора про скасування арешту 650,2 тисяч євро, які мали російське походження, та перерахування їх на рахунок Збройних сил України.