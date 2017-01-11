На Полтавщине снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом - ОГА
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 11 января. УНН. По данным ГУ "Полтавский областной лабораторный центр МЗ Украины", в Полтавской области за 1 неделю текущего года продолжается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом УНН-Центр сообщили в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА.
Показатель по области ниже эпидемического порога, однако на ряде административных территорий заболеваемость продолжает оставаться выше эпидемического порога, продолжает определяться циркуляция вируса гриппа А (Н3N2).
За неделю заболело около 8000 человек. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 29,5%. Такой значительный показатель снижения связан с обычно меньшим количеством обращений за медпомощью во время новогодних праздников. Детей заболели более 3500 (45% заболевших), заболеваемость среди детей снизилась на 36%.