На Полтавщині знижується захворюваність на ГРВІ та грип - ОДА

На Полтавщині знижується захворюваність на ГРВІ та грип — Департамент охорони здоров’я ОДА

За даними ДУ “Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України”, у Полтавській області станом на 6 січня 2017 року (за 1 тиждень) продовжується зниження захворюваності на ГРВІ та грип.

Показник по області нижче за епідемічний поріг, однак на ряді адміністративних територій захворюваність продовжує залишатись вище за епідемічний поріг, продовжує визначатись циркуляція вірусу грипу А (Н3N2).

За тиждень захворіло близько 8 тисяч осіб. Порівняно з попереднім тижнем показник знизився на 29,5%. Такий значний показник зниження пов’язаний зі звичайно меншою кількістю звернень за меддопомогою під час новорічних свят. Дітей захворіло понад 3,5 тисяч (45% захворілих), захворюваність серед дітей знизилась на 36%.