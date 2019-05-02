В Полтавской области будут судить "черного лесоруба"

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Прокуратура Полтавской области направила обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил незаконную порубку 30 деревьев, чем нанес государству ущерб почти на 400 000 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Досудебное расследование установило, что в январе текущего года, мужчина, находясь в одном из сел Кременчугского района, не имея соответствующих документов на осуществление лесорубных работ, незаконно осуществил порубку сырорастущих деревьев. Мужчина спилил 27 ясеней, гледичия - 2 штуки и один вяз.

Согласно заключению инженерно-экологической и экономической экспертизы злоумышленник нанес существенный вред окружающей среде, поскольку в результате рубки деревьев ухудшились качество защитных, почвозащитных и водоохранных свойств леса, что в дальнейшем, в случае валежников и буреломов, может негативно повлиять на другие насаждения и привести к ускорению эрозии плодородных почв.

Кроме этого, в результате вырубки деревьев государству нанесен ущерб в сумме почти 400 000 гривен.

Прокуратура Полтавской области утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчины по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 246 (Незаконная порубка леса) УК Украины.

Напомним, на Прикарпатье открыли уголовное производство из-за незаконной рубки в природном парке.

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