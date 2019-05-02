На Полтавщині судитимуть "чорного лісоруба"

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Прокуратура Полтавської області скерувала обвинувальний акт стосовно чоловіка, який здійснив незаконну порубку 30 дерев, спричинивши державі збитки на майже 400 000 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури.

Досудове розслідування встановлено, що в січні поточного року, чоловік, перебуваючи в одному з сіл Кременчуцького району, не маючи відповідних документів на здійснення лісорубних робіт, незаконно здійснив порубку сироростучих дерев. Чоловік спилив 27 ясенів, гледичія - 2 штуки та один в’яз.

Згідно висновку інженерно-екологічної та економічної експертизи зловмисник спричинив істотну шкоду довкіллю, оскільки внаслідок рубки дерев погіршилися якість захисних, ґрунтозахисних та водоохоронних властивостей лісу, що в подальшому, у разі вітроломів та вітровалів, може негативно вплинути на інші насадження та призвести до прискорення ерозії родючих ґрунтів.

Окрім цього, внаслідок вирубки дерев державі спричинено збитки у сумі майже 400 000 гривень.

Прокуратура Полтавської області затвердила та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 (Незаконна порубка лісу) КК України.

Нагадаємо, на Прикарпатті відкрили провадження через незаконні рубки у природному парку.

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