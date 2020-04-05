В Полтавской области госпитализировали первого больного COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Миргороде обнаружили первого больного коронавирусом, которого госпитализировали в Полтавскую областную клиническую инфекционную больницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Миргорода Сергей Соломаха, передает УНН.
"04.04 эпидемиологическая ситуация в городе Миргороде осложнилась. Зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 (коронавирусная болезнь) у жителя Миргорода. Больной находится на лечении в областной клинической инфекционной больницы г. Полтава", - написал Соломаха.
Сообщается, что Миргородским обособленным подразделением лабораторных исследований ГУ Полтавский лабораторный центр МЗ Украины проводится эпидемиологическое расследование данного случая, устанавливаются контактные лица и проводится комплекс эпидемических мероприятий.
Напомним, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.