На Полтавщині госпіталізували першого хворого на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Миргороді виявили першого хворого на коронавірус, якого госпіталізували до Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Миргорода Сергій Соломаха, передає УНН.
“04.04 епідеміологічна ситуація в місті Миргороді ускладнилась. Зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок захворювання COVID-19 (коронавірусна хвороба) у мешканця Миргорода. Хворий знаходиться на лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні м. Полтава”, — написав Соломаха.
Повідомляється, що Миргородським відокремленим підрозділом лабораторних досліджень ДУ Полтавський лабораторний центр МОЗ України проводиться епідеміологічне розслідування даного випадку, встановлюються контактні особи та проводиться комплекс епідемічних заходів.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.