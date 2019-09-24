В Полтавской области горели 60 га поля кукурузы

В 18:22 пожар был ликвидирован на площади 60 га, спасли кукурузу на корню на площади 20 га. К тушению привлекалось 35 человек и 13 ед. техники, из них от ГСЧС 20 человек в/с и 5 ед. техники.

Напомним, в Харьковской области на территории сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью возник пожар на поле площадью 116 гектаров, но до приезда спасателей - он самоликвидировался.