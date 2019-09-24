На Полтавщині горіли 60 га поля кукурудзи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У понеділок о 15:15 поблизу с. Абрамівка Машівського району на полі з кукурудзою виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 18:22 пожежу ліквідовано на площі 60 га, врятовано кукурудзу на корені на площі 20 га. До гасіння залучалося 35 людей та 13 од. техніки, з них від ДСНС 20 людей о/с та 5 од. техніки.
Нагадаємо, у Харківській області на території сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю виникла пожежа на полі площею 116 гектарів, але до приїзду рятувальників - вона самоліквідувалась.