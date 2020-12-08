В Полтавской области "Джордж Буш" торговал информацией из баз Нацполиции и МВД

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Полтавской области сотрудники ГБР разоблачили сотрудника полиции и его сообщника, которые сбывали информацию с ограниченным доступом, которая хранится в информационных базах и системах Нацполиции и Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.