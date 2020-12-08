В Полтавской области "Джордж Буш" торговал информацией из баз Нацполиции и МВД

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Полтавской области сотрудники ГБР разоблачили сотрудника полиции и его сообщника, которые сбывали информацию с ограниченным доступом, которая хранится в информационных базах и системах Нацполиции и Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи ТУ ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование по факту сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в информационных базах и системах Нацполиции и Министерства внутренних дел Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что к продаже информации с ограниченным доступом причастен работник Кременчугского ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области и его гражданский сообщник.

По предварительной договоренности, товарищ полицейского, под псевдонимом "Джордж Буш", размещал объявления о возможности незаконного получения информации с ограниченным доступом без законных оснований в группах одного из мессенджеров. Правоохранитель, в свою очередь, пользуясь своим служебным положением, копировал и сбывал нужную информацию.

Таким образом, полицейский и его сообщник обвиняются в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

"7 декабря 2020 года материалы уголовного производством по обвинению гражданского лица с обвинительным актом направлено в суд, а полицейскому сообщено о завершении досудебного расследования и открыто для ознакомления материалы уголовного производства", - добавляется в сообщении.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили чиновника налоговой на незаконной продаже информации с ограниченным доступом.

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