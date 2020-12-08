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На Полтавщині "Джордж Буш" торгував інформацією із баз Нацполіції та МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Полтавщині співробітники ДБР викрили співробітника поліції та його спільника, які збували інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається у інформаційних базах та системах Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві завершили досудове розслідування за фактом збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається у інформаційних базах та системах Нацполіції та Міністерства внутрішніх справ України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до продажу інформації із обмеженим доступом причетний працівник Кременчуцького ВП ГУ Нацполіції в Полтавській області та його цивільний спільник.

За попередньою домовленістю, товариш поліцейського, під псевдонімом “Джордж Буш”, розміщував оголошення щодо можливості незаконного отримання інформації з обмеженим доступом без законних підстав у групах одного з мессенджерів. Правоохоронець, у свою чергу, користуючись своїм службовим становищем, копіював та збував потрібну інформацію.

Таким чином, поліцейський і його спільник обвинувачуються у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб та несанкціонованому збуті або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

“7 грудня 2020 року матеріали кримінального провадженням за обвинуваченням цивільної особи з обвинувальним актом скеровано до суду, а поліцейському повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито для ознайомлення матеріали кримінального провадження”, — додається у повідомленні.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Житомирщині співробітники СБУ викрили посадовця податкової на незаконному продажі інформації з обмеженим доступом.

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