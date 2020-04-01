В Полтавской области мужчину, вернувшегося из Польши, трижды оштрафовали за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Полтавской области 21-летнего жителя Чутовского района, вернувшегося из Польши, трижды оштрафовали за нарушение правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
"За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Например, 21-летний житель Чутовского района вернулся из Польши и уже имеет три админпротокола за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в области на самоизоляции находится 2049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.
Кроме того, по состоянию на 1 апреля, в Полтавской области есть 13 подозрений на коронавирус, которые сейчас проверяют в лабораториях Киева и Полтавы.
Среди них и 1,2-летний ребенок, у которого быстрый тест показал положительный результат на CОVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.