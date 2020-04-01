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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69411 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81837 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95022 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92516 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105565 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90337 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131069 просмотра

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В Полтавской области мужчину, вернувшегося из Польши, трижды оштрафовали за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 17785 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Полтавской области 21-летнего жителя Чутовского района, вернувшегося из Польши, трижды оштрафовали за нарушение правил карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

"За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Например, 21-летний житель Чутовского района вернулся из Польши и уже имеет три админпротокола за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в области на самоизоляции находится 2049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля, в Полтавской области есть 13 подозрений на коронавирус, которые сейчас проверяют в лабораториях Киева и Полтавы.

Среди них и 1,2-летний ребенок, у которого быстрый тест показал положительный результат на CОVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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