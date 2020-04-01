На Полтавщині чоловіка, який повернувся з Польщі, тричі оштрафували за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Полтавщині 21-річного жителя Чутівського району, який повернувся з Польщі, тричі оштрафували за порушення правил карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
"За період карантину поліція склала 58 адмінпротоколів проти полтавців, серед яких є й порушники самоізоляції. Наприклад, 21-річний житель Чутівського району повернувся з Польщі і вже має три адмінпротоколи за те, що не сидить вдома. Він сам може не хворіти, але може переносити вірус", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що нині в області на самоізоляції перебуває 2049 людей, 737 осіб уже успішно пройшли 14-денну ізоляцію.
Окрім того, станом на 1 квітня, на Полтавщині є 13 підозр на коронавірус, які нині перевіряють у лабораторіях Києва і Полтави.
Серед них і 1,2-річна дитина, у якої швидкий тест показав позитивний результат на CОVID-19.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.