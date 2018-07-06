В Полтавской области огонь уничтожил более 40 га пшеничного поля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. 5 июля огонь уничтожил 41,09 га пшеничного поля в с. Подгорное Кременчугского района Полтавской области. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины области, передает УНН.
“Спасатели локализовали пожар в 14:57, ликвидировали в 15:25”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, огнем уничтожено 41,09 га пшеницы на корню. Спасены 26,7 га злаковых посевов.
По данным спасателей, чрезвычайное происшествие произошло в обеденное время четверга, 5 июля. Так, в 13:06 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре на пшеничном поле в с. Подгорное Кременчугского района.
На место вызова были направлены 4 отделения 15-й и 16-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Кременчуг.
К ликвидации последствий пожара были привлечены 16 сотрудников личного состава ГСЧС. Во время тушения использовались 4 единицы техники, а также 3 единицы техники ГП “Кременчугское ГЛХ”.
Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.
Напомним, 5 июля на комбинате Госрезерва Украины в Киеве произошел пожар.