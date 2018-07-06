На Полтавщині багаття випалило понад 40 га пшеничного поля

“Рятувальники локалізували пожежу о 14:57, ліквідували о 15:25”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогнем знищено 41,09 га пшениці на корені. Врятовано 26,7 га злакових посівів.

За даними рятувальників, надзвичайна подія сталась по обіді четверга, 5 липня. Так, о 13:06 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на пшеничному полі у с. Підгірне Кременчуцького району.

На місце виклику було направлено 4 відділення 15-ї та 16-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Кременчук.

До ліквідації наслідків пожежі залучились 16 співробітників особового складу ДСНС. Під час гасіння використовувались 4 одиниці техніки, а також 3 одиниці техніки ДП “Кременчуцьке ДЛГ”.

Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

Нагадаємо, 5 липня на комбінаті Держрезерву України у Києві сталась пожежа.