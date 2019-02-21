На полигоне в Киевской области по одной из версий взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. По предварительной версии на полигоне в Киевской области взорвалась граната. Об этом УНН эксклюзивно сообщили в военной прокуратуре.
"По одной из версий взорвалась ручная граната. Военные расчищали полигон. Скорее всего там они и нашли гранату", - сообщил собеседник УНН.
Ранее стало известно, что военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по подрыву неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области, в результате которого получили травмы два военнослужащих срочной службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Ровенском полигоне произошел взрыв, есть раненый
Как сообщал УНН, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащие срочной службы.