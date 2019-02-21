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На полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната

На полігоні у Київській області за однією з версій вибухнула граната

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. За попередньою версією на полігоні у Київській області вибухнула граната. Про це УНН ексклюзивно повідомили у військовій прокуратурі.

"За однією з версій вибухнула ручна граната. Військові розчищали полігон. Скоріше за все там вони і знайшли гранату", - повідомив співрозмовник УНН.

Раніше стало відомо, що військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження щодо підриву невідомого вибухового предмета на полігоні у Київській області, у наслідок якого отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.

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Як повідомляв УНН, на полігоні у Київській області в результаті підриву невідомого вибухового предмету отримали травмування два військовослужбовці строкової служби.

Українські Національні Новини

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