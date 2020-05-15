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Во двор нардепа на Закарпатье бросили "коктейль Молотова"

Киев • УНН

 • 17818 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Во двор народного депутата на Закарпатье бросили "коктейль Молотова", в результате чего загорелась беседка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Во двор нардепа на Закарпатье бросили "коктейль Молотова"

"Сегодня, 15 мая, около часа ночи, в селе Невицкое, что в Ужгородском районе, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог", - говорится в сообщении.

Пожар хозяевам удалось погасить самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. Полицейские исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

По данным СМИ, речь идет о нардепе Михаиле Лабе от "Слуги народа". Добавим, согласно данным с сайта ВР, Михаил Лаба проживает именно в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области.

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