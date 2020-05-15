На подвір'я нардепа на Закарпатті кинули "коктейль Молотова"

"Сьогодні, 15 травня, близько 1-ої години ночі, в селі Невицьке, що в Ужгородському районі, невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку, після чого здійснив підпал", - йдеться у повідомленні.

Пожежу господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 346 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Поліцейські досліджують слідову картину вказаного злочину та вживають всіх необхідних оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання особи, причетної до підпалу.

За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Михайла Лабу від "Слуги народу". Додамо, згідно з даними з сайту ВР, Михайло Лаба проживає саме в селі Невицьке Ужгородського району Закарпатської області.