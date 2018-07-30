На пляже в Херсонской области нашли тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Тело жителя города Днепр нашли на пляже в пгт Лазурное в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"27 июля около 6:00 утра в пгт Лазурное, на пляже, отдыхающие обнаружили тело мужчины", - отметили в ведомстве.
Полицейские установили, что мужчина - житель города Днепр. Ему было 29 лет.
"По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате нетравматического субарахноидального кровоизлияния в мозг", - отметили в ГУНП.
По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с дополнительной пометкой "естественная смерть". Сейчас работники полиции отрабатывают видео с камер наблюдения, устанавливают и опрашивают свидетелей и очевидцев для всестороннего установления всех обстоятельств происшествия, проводятся следственные действия и судебные экспертизы.
Напомним, тело бывшего судьи нашли в одном из районов Херсонской области.